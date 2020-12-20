شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على قيادى داعشى ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على أحد قادة تنظيم داعش الإرهابى والذى يعمل كمسؤول فيما يسمى "مفرزة تفخيخ قاطع ديالى" بالتنظيم. وأوضحت الوكالة - في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز"، أنه قد تم القبض على الإرهابي جنوب غربي بغداد عقب نصب كمين محكم له، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.

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