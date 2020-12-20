شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدني الكويتية تضيف بريطانيا إلى قائمة الدول عالية الخطورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الطيران المدني الكويتية على "تويتر" إنها أضافت المملكة المتحدة إلى قائمتها للدول عالية الخطورة اليوم الأحد، مما يعني حظر كل الرحلات الجوية القادمة منها.

وفي أغسطس الماضي، حظرت الكويت الرحلات التجارية إلى 31 دولة اعتبرتها عالية الخطورة بسبب انتشار فيروس كورونا.