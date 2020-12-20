شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن 43 مستوطنا بقيادة المتطرف "غليك"، اقتحموا باحات الأقصى، من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية.

وفى وقت سابق أصيب شاب فلسطينى من قرية "عرانة" بقنبلة غاز مسيل للدموع، أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت مصادر محلية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الشاب أصيب بقنبلة غاز فى وجهه، أثناء تواجده على الشارع الالتفافي شمال شرق جنين، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، لتلقي العلاج.