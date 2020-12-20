شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يعتقل قياديين اثنين من حركة الشباب فى عملية عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقل الجيش الصومالى، قياديين اثنين من حركة الشباب الإرهابية فى عملية عسكرية بمحافظة "شبيلى السفلى" جنوب الصومال، وذكرت وكالة الأنباء الصومالية اليوم الأحد، أن "القياديين المعتقلينِ هما المسؤولان عن الأموال التي جمعت إجبارياً من المدنيين"، مضيفة أن القوات الخاصة الصومالية نفذت العملية العسكرية "المخططة" فى عدة مناطق تابعة لمحافظة "شبيلي السفلى". ويكثف الجيش الصومالى في الآونة الأخيرة من عملياته العسكرية الرّامية إلى القضاء على فلول حركة "الشباب" الإرهابية.

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