شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان: نسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" اليوم الأحد، إن أثينا تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية في ليبيا، مؤكدا أن أولويات بلاده في ليبيا أن تخضع شواطئها لسيطرة قوى صديقة.

وأعرب وزير الخارجية اليونانى فى تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية، عن أمله فى تراجع حكومة السراج عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.

وفى وقت سابق، اتهم وزير خارجية اليونان - نيكوس دندياس، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولي.

وقال وزير خارجية اليونان، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.، وشدد وزير الخارجية اليوناني، على أن التعاون بين الدول الثلاث ليس موجها ضد أية دولة.

بدوره، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، إنه ناقش الاستفزازات والنشاطات غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية القبرصية.