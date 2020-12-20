شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية اليونان: نسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير خارجية اليونان "نيكوس دندياس" اليوم الأحد، إن أثينا تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية في ليبيا، مؤكدا أن أولويات بلاده في ليبيا أن تخضع شواطئها لسيطرة قوى صديقة.
وأعرب وزير الخارجية اليونانى فى تصريحات أوردتها قناة العربية الإخبارية، عن أمله فى تراجع حكومة السراج عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.
وفى وقت سابق، اتهم وزير خارجية اليونان - نيكوس دندياس، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولي.
وقال وزير خارجية اليونان، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.، وشدد وزير الخارجية اليوناني، على أن التعاون بين الدول الثلاث ليس موجها ضد أية دولة.
بدوره، قال وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس، إنه ناقش الاستفزازات والنشاطات غير القانونية التي تقوم بها تركيا في المنطقة الاقتصادية القبرصية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية اليونان: نسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية فى ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.