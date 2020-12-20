شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأسرى الفلسطينية: 140 أسيرا أصيبوا بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الإعلامى لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية حسن عبد ربه، إن عدد الإصابات الإجمالي بفيروس كورونا للأسرى بلغ 140، آخرهم الأسير أحمد أبو سرية من جنين، مشيرا إلى أن مصلحة سجون الاحتلال أغلقت قسم 18 في سجن النقب للاشتباه بإصابة أحد الأسرى بـ"كورونا". وأضاف عبد ربه - في تصريح أوردته وكالة أنباء فلسطين (وفا) اليوم الأحد، أن المجتمع الدولي عليه مسؤولية أخلاقية استنادا إلى اتفاقية جنيف الرابعة بتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية تجاه حياة وصحة الأسرى، مطالبا المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى في سجون الاحتلال.

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأسرى الفلسطينية: 140 أسيرا أصيبوا بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.