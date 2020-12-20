شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية تعلن تسجيل 400 ألف شخص للحصول على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمد العبدالعالى، المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، إن عملية التطعيم ضد فيروس كورونا تسير بسلاسة ولا مشاكل لدى من تلقوا الجرعة الأولى، حيث لم تظهر عليهم أي أعراض جانبية، داعيا إلى ضرورة الحصول على الجرعة الثانية لتحقيق المناعة، منوها بأن التسجيل لتلقي اللقاحات متاح للجميع عبر تطبيق "صحتي" حيث إن 400 ألف شخص سجلوا لتلقي اللقاح".

وأضاف متحدث الصحة السعودية في مؤتمر صحفى اليوم الأحد، أن المملكة من أوائل الدول التي حصلت على لقاح كورونا، مشيرا إلى أنه يمكن لمن يعاني عوارض بسيطة من الحساسية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورونا.، متابعا:"نحن من الدول التي تسجل استقرارا ونزولا بعدد إصابات كورونا .

وفيما يتعلق بوجود تحورات الفيروس، وتأثيره على فعالية اللقاح، قال: تحورات الفيروس لم تثبت أنها أشد فتكا..ولا أتوقع تأثيرها على اللقاح.