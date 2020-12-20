شكرا لقرائتكم خبر عن عادل الجبير: تشكيل حكومة جديدة في اليمن خطوة مهمة للحل السياسىى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى وعضو مجلس الوزراء، بتشكيل اليمن للحكومة الجديدة، مغردًا على حسابه الرسمي بموقع تويتر قائلا: "إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة، وإرساء الأمن والاستقرار وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني".

فيما أشادت دولة الكويت بتنفيذ حكومة اليمن والمجلس الانتقالى الجنوبى، أولى خطوات اتفاق الرياض، وإتمام الترتيبات العسكرية فى إطاره والإعلان عن تشكيل حكومة الكفاءات اليمنية الجديدة، وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية فى بيان رسمى لها ، عن أملها فى أن تمهد هذه الخطوة الطريق للوصول إلى الحل السياسى المنشود، وإنهاء الأزمة فى اليمن.

وثمنت الخارجية الكويتية، الجهود الكبيرة والمتواصلة التى بذلتها السعودية فى سبيل الوصول إلى هذا الاتفاق، بما يعكس حرصها على أمن واستقرار اليمن والمنطقة.

وأشادت، بما أبدته الأطراف اليمنية من حرص على إعلاء مصلحة وطنها العليا، بما يكفل عودة الأمن والأمان والاستقرار والازدهار إلى ربوع اليمن.

وكانت الإمارات، قد رحبت أيضا بتنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية الشرعية، والمجلس الانتقالى الجنوبى، وبما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية فى اليمن، معربة عن أملها فى أن تكون هذه خطوة على طريق تحقيق حل سياسى وتسريع الدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية.

وأثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولى، فى بيان لها على الدور المحورى للمملكة العربية السعودية الشقيقة فى تنفيذ اتفاق الرياض، ودعمها ومساندتها لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمنى الشقيق ويسهم فى استقراره وأمنه.

وشددت الوزارة على أهمية تكاتف القوى اليمنية وتعاونها وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتصدى للمخاطر التى تتعرض لها اليمن وأساسها الانقلاب الحوثي.

وجددت الوزارة التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمنى ودعم طموحاته المشروعة فى التنمية والازدهار والسلام والاستقرار فى اليمن، فى إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.