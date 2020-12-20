وقالت الصحة المصرية، في تدوينة على "تويتر"، اليوم الأحد: "أقلع عن التدخين فورا لتحمي نفسك من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته".
وتابعت: "فيروس كورونا يؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا كان المصاب من مدخني السجائر أو الشيشة أو السجائر الإلكترونية".
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس السبت، تسجيل 611 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة، بينما أشارت إلى ارتفاع معدل الشفاء ليتجاوز 106 آلاف.
وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 75 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.6 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
© Sputnik
كيف تتعايش مع فيروس كورونا؟
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المصرية تصدر تحذيرا فوريا بشأن كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.