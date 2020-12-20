“الغذاء والدواء” : جميع مستحضرات فيتامين C آمنة وفعالة

نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شائعة تُشير إلى أن فيتامين (C)، خصوصاً الفوار، يُسبّب تهيجاً وغثياناً وحصوات ويجب عدم شرائه واستبداله بالطبيعي، وقالت إن جميع مستحضرات الفيتامين المسجلة لدى الهيئة آمنة وفعّالة ويتم تصنيع المادة الفعالة مخبرياً، ولا دليل علمياً يُثبت وجود فرق بين الفيتامين الطبيعي أو المُصنّع.
وقال “الهيئة”، في إيضاح نشرته عبر موقعها الرسمي: “حمض الأسكوربيك هو المادة الفعالة لفيتامين ج، ومعلومة أن حمض الأسكوربيك هو جزء واحد من خمسة أجزاء لفيتامين ج غير صحيحة”.
وأضافت: “جميع مستحضرات فيتامين C المسجلة في الهيئة آمنة وفعالة عند استخدامها حسب الإرشادات المذكورة بالنشرة الداخلية وملصق العبوة الخارجية، كما أنه يتم تصنيع المادة الفعالة مخبرياً وفق إجراءات وضوابط تضمن الفعالية والمأمونية والجودة”، وختمت: “لا دليل علمياً يثبت وجود فرق بين فيتامين C من المصدر الطبيعي أو المصنع”.
يُشار إلى أن شائعة قد جرى تداولها تُشير إلى أن فيتامین C خصوصاً الفوار ناقص ومصنع ويسبّب تهيجاً وغثياناً وحصوات، والأفضل عدم شرائه، واستخدام مستحضرات فيتامين C المستخلصة من مصادر طبيعية، وهذا ما نفته الهيئة اليوم.
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