هكذا تحفظ عمر بطارية آيفون12 ضمن شبكة 5G

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 20 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

المعرفة بطريقة تعديل إعدادات شبكات الجيل الخامس لتوفير الباقة و البطارية في هواتف آيفون 12 الأربعة التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G يمكن أن يفيدك في حال كنت كنت عازماً على شراء أحدها. من هنا نستعرض بعض الإعدادات الواجب الالتفات لها من أجل حفظ الباقة و توفير طاقة البطارية.



مجموعة iPhone 12 بأكملها قادرة على الاتصال بشبكات 5G السريعة وهي أنباء رائعة عندما تكون هذه الشبكات سريعة كالبرق بالفعل. لكن الاستفادة من سرعات الجيجابت هذه يتطلب تضحية بعمر البطارية. من هنا قدمت شركة Apple إعداد Smart Data Mode في أجهزة iPhone الجديدة لتمنحك مزيداً من التحكم عندما باستخدام iPhone 12 الخاص بك 5G، وهو إجراء سهل الاستخدام للغاية، وفقا للبيان.

تمنحك Apple ثلاثة خيارات: يمكنك الاحتفاظ بشبكة 5G طوال الوقت، والانتقال إلى LTE وعدم استخدام 5Gمطلقاً، أو السماح لجهاز iPhone الخاص بك باتخاذ هذا القرار نيابة عنك من خلال الوضع التلقائي.

ونقلاً عن موقع "غيزمودو"، إذا كنت تقوم بتنزيل حلقات كاملة من التلفزيون لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال قبل الإجازة، فإن هاتفك سيتعرف على كيفية استخدام شبكة 5G. أما إذا كنت تبث الموسيقى فقط، فسيتحولiPhone إلى LTE.

لمعرفة خياراتك فهي سهلة وكالآتي: افتح الإعدادات، اضغط على الخلوي، ثم خيارات البيانات الخلوية. اختر الصوت والبيانات، هناك سترى 5G On و 5G Auto و LTE.

بخطوات أدق: الذهاب إلى الإعدادات Settings > خلوي Cellular > إعدادات الشبكات الخلوية Cellular Data أو خطة الخلوي Cellular Plan بحسب هاتفك. بعدها اضغط على الصوت و البيانات Voice & Data وسوف تجد أمامك ثلاثة خيارات:

‏5G Auto : الخيار الافتراضي للتبديل الذكي بين شبكات الجيل الخامس والرابع توفيراً للبطارية.

‏5G On : تشغيل شبكات الجيل الخامس بشكل دائم وقد يؤثر ذلك على عمر البطارية.

‏4G LTE : لتشغيل شبكات الجيل الرابع بشكل دائم إذا كنت في مكان لا تتواجد به تغطية 5G أو تود توفير طاقة البطارية حتى مع توفر شبكات الجيل الخامس.

نوصي بالالتزام بـ 5G Auto للسماح لجهاز iPhone الخاصة بك بتحديد متى يحتاج إلى سرعات أعلى أم لا. ومن المفترض أن يساعدك هذا الإعداد في الحفاظ على عمر البطارية.