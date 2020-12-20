ليبيا... داخلية "الوفاق" تضع خطة لتأمين طرابلس

وبحسب بيان نشرته بوابة أفريقيا الإخبارية فقد ترأس الاجتماع مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية عميد محمد المداغي.

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وأوضح البيان أن الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن طرابلس قد حضره ممثلون عن كل من الإدارة العامة للدعم المركزي، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والإدارة العامة للعمليات الأمنية، وجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وقوة العمليات الخاصة، وجهاز الأمن الداخلي، وجهاز المخابرات الليبية، وإدارة الشرطة العسكرية، ومدير أمن طرابلس، وومدير أمن تاجوراء.

وقد ناقش المجتمعون سبل التنسيق الأمني لوضع خطة أمنية مشتركة يتم تنفيذها من مختلف الأجهزة والإدارات الأمنية والجهات ذات الإختصاص، بشأن تأمين العاصمة وطوقها الأمني.

أيضا فقد تمت مناقشة جميع الأوضاع الأمنية بكافة المناطق والوقوف على أهم المتطلبات لإزالة جميع العراقيل التي تواجه سير العمل الأمني، وتفعيل دور الأجهزة والإدارات ومديريات الأمن.

وفي الاجتماع أكد مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية على ضرورة التنسيق الأمني الجيد، والعمل بروح الفريق الواحد بين كافة المعنيين بتنفيذ الخطة الأمنية المشتركة والرفع من درجة الحس الأمني لكل العاملين في المجال الأمني.

وأكد البيان أن الاجتماع عقد في إطار المتابعة والتنسيق الأمني بين مكونات وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى.