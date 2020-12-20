الداخلية المصرية ترد على تقارير "التعذيب الجماعي" في أحد السجون

وقال مصدر أمني، إن "ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها، من ادعاءات بوجود عقاب جماعى داخل أحد السجون، غير صحيح". بحسب ما نقلت الداخلية المصرية.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد نشرت تقريرا قبل 3 أيام، حول وجود "تعذيب جماعي" داخل سجن العقرب في مصر منذ منتصف نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

وزعم التقرير أن "السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب".