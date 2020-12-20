وبحسب جريدة الشروق المصرية أكدت عاصم حصول هيئة الدواء المصرية على 55 عينة من لقاح كورونا الصينى للتأكد من مأمونيته وفاعليته.
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وقد تم استعراض التجربة المصرية فى مواجهة جائحة فيروس كورونا وبروتوكولاتها العلاجية، خلال الويبينار.
وقد أوضحت الوزارة أن تحديث البروتوكول تم فيه اعتماد أدوية جديدة أكثر فاعلية فى علاج المصابين، وكذلك تقسيم الحالات المرضية، وتقييم معاملات الخطورة للحالات المصابة بالفيروس، بالإضافة إلى تحديث أجهزة دعم الأكسجين.
وقال رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا الدكتور حسام حسنى، إن "البروتوكول العلاجى لفيروس كورونا موحد ويتم استخدامه فى جميع المستشفيات؛ وهدفه الوصول إلى أفضل النتائج فى علاج المصابين بالفيروس، كما أثبت فاعليته فى زيادة نسب الشفاء لحالات فيروس كورونا بمصر".
وأكد "أن هناك تعديلات أدخلت على البروتوكول العلاجى الجديد لعلاج حالات الإصابة بفيروس كورونا، بدءا من تعريف الحالة وطريقة العلاج طبقا لنوع الإصابة، وهذه التعديلات الجديدة على البروتوكول تقصر مدة شفاء المصاب فى الفترة من 7 إلى 10 أيام فقط، بينما فى البروتوكول القديم وتحديثاته كانت تستغرق مدة الشفاء فترة أطول من ذلك".
وأوضح أن "البروتوكول العلاجى الجديد شرح جميع الحالات وتعريفها بشكل مفصل، فبدلا من تعريف الحالة بمشتبهة ومؤكدة، تم تعريفها بمشتبهة ومحتملة ومؤكدة، حيث تم إضافة الحالة المحتملة وهى التى يوجد بها تغيرات فى الأشعة وصورة الدم، كما تم تقسيم الحالات إلى (بسيطة ومتوسطة وشديدة وشديدة الخطورة)، كما تم تصنيف الحالات المتوسطة إلى حالات لديها أعراض مختلطة أو بدون أعراض".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة المصرية: الفئات المستهدفة ستحصل على اللقاح الصينى خلال الأسبوع الحالى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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