وذكرت وكالة "قدس نت" للأنباء، ظهر اليوم الأحد، أن العشرات من المستوطنين، بينهم طلبة معاهد يهودية متطرفة، اقتحموا ساحات المسجد الأقصى في الفترة الصباحية، بحماية الجيش والشرطة الإسرائيليين.
وأدى المستوطنون طقوسا دينية وتلمودية استفزازية، فيما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء المنطقة الشرقية ومنطقة مصلى باب الرحمة خلال فترة اقتحامات المستوطنين، ووفرت كامل الحماية لهم.
وتأتي اقتحامات المستوطنين ضمن جولات دورية يقوم بها المستوطنون تهدف لتغيير الواقع في المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، في وقت مددت السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي للمستوطنين نصف ساعة إضافية، ضمن اقتحامات الفترة المسائية، لتصبح ما بين الساعة 12:30 حتى الساعة 2:00 بدلاً من الساعة 1:30.
كانت هذه تفاصيل خبر عشرات المستوطنين الإسرائيليين يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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