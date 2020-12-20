العراق... القبض على "مسؤول مفرزة تفخيخ قاطع ديالى"

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وأكدت القناة أن هذا القائد هو المطلوب وفق أحكام المادة " 4 إرهاب" لانتمائه لتنظيم "داعش"، والذي عمل بما يسمى "قاطع ديالى بمنصب مسؤول مفرزة تفخيخ".
وأوضحت القناة العراقية أنه تم القبض على المسؤول بالتنظيم من خلال تشكيل فريق عمل مختص من استخبارات اللواء السادس، الفوج الأول، ونصب كمين محكم له والقبض عليه جنوب غربي بغداد.
وأشارت إلى أنه ومن خلال التحقيقات الأولية مع "قاطع ديالى" اعترف بالاشترك بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير.
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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