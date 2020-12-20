بعد تشكيل الحكومة الجديدة... الجبير يوجه رسالة لليمنيين

وقال الجبير عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن ما تحقق لليمن العزيز من تشكيل حكومة جديدة وفقاً لما ورد في اتفاق الرياض، خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي".
وتابع أن ذلك من شأنه
"تحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني بإنهاء الأزمة وإرساء الأمن والاستقرار في بلاده".
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بدوره قال رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك، يوم الجمعة، إن تشكيل حكومة جديدة من الكفاءات السياسية في بلاده، جاء تتويجا لجهود التحالف العربي بقيادة السعودية.
وأضاف عبد الملك، في أول تعليق له عقب الإعلان عن الحكومة الجديدة برئاسته، أن هذا الإعلان "يضعنا جميعا أمام مهمة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب".
كما أعلن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، الخميس الماضي، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والفصل بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، ونقلها وبإشراف من فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن (جنوبي البلاد).
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