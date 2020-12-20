ملك الأردن يشارك في تدريب للقوات الخاصة... فيديو

ويقوم العاهل الأردني بزيارات تفقدية للوحدات العسكرية من حين إلى آخر لمتابعة القضايا التي تهم القوات المسلحة في مختلف المجالات العملياتية والتدريبية واللوجستية.
ويحرص الملك عبد الله الثاني على متابعة سير تنفيذ الخطط على مختلف المستويات، والأهداف التي تسعى القيادة العامة إلى تحقيقها انطلاقا من مواكبة الحداثة والتجديد على الصعيد العسكري".
ونشرت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، مقطع فيديو، على حسابها الرسمي في "فيسبوك"، أمس السبت، لإحدى تدريبات القوات الخاصة الأردنية التي يشارك فيها القائد الأعلى الملك عبد الله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله.
وقالت الصفحة: "القائد الأعلى وولي العهد خلال تمرين مع نشامى القوات الخاصة".
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