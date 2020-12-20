فنلندا وألمانيا تقرران سحب بعض مواطنيهما من مخيمات اللاجئين في سوريا

هلسنكي - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة الفنلندية، اليوم الأحد: "أعادت فنلندا ستة أطفال فنلنديين وأمهاتهم من شمال شرق سوريا اليوم الأحد 20 كانون الأول/ ديسمبر. ويخضع هؤلاء الأشخاص حاليًا لرعاية السلطات الفنلندية المختصة. ونظمت وزارة الخارجية عملية الإعادة إلى الوطن بالتعاون مع السلطات الألمانية. وأعادت ألمانيا أيضا، أطفال ألمان وأمهاتهم إلى الوطن.

وأوضحت الخارجية أن نحو 15 طفلاً فنلنديًا وأقل من عشر أمهات لا يزالون في مخيمات شمال شرق سوريا. وفي المجموع، لا يزال هناك أكثر من ستة ألاف طفل أجنبي وحوالي ثلاث ألاف أم أجنبية، منهم حوالي 600 طفل و300 امرأة من مواطني الاتحاد الأوروبي، في مخيمات في سوريا. وأشار البيان إلى أن حوالي نصف الأطفال دون الخامسة من العمر.

وأشارت الوزارة الفنلندية إلى أن المخيمات في شمال شرق سوريا تشكل تهديدا أمنيا طويل الأمد، مضيفة "كلما طالت مدة بقاء الأطفال في المخيمات دون حماية وتعليم، زادت صعوبة مقاومة التطرف الراديكالي".