قال نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، اليوم (الأحد)، إنه في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، تستمر المملكة في نهج ثابت يعكس مظاهر سياستها الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار لـ “اليمن”.
وأوضح، أن جهود ولي العهد قد تكللت بتحقيق التوافق بين الأخوة اليمنيين لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري، وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار.
وأبان الأمير خالد، أن هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري، قد تحقق بالاستجابة الفاعلة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين، الذين قدموا مصلحة اليمن على كل الاعتبارات.
وأكد أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات والعقبات بجهود المملكة والأشقاء في الإمارات ودول التحالف واستجابة الأطراف اليمنية.
وأضاف أنه يتطلع إلى قيادة الحكومة اليمينية لليمن إلى بر الأمان، لافتًا إلى أن العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتتحقق الآمال.
كانت هذه تفاصيل خبر خالد بن سلمان: المملكة تبارك تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.