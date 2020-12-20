إصابة فلسطينيين اثنين فى اعتداءات للاحتلال ومستوطنيه بجنين والأغوار

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شاب فلسطينى من قرية "عرانة" بقنبلة غاز مسيل للدموع، أطلقها جنود الاحتلال الإسرائيلى، وذكرت مصادر محلية فلسطينية - لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الشاب أصيب بقنبلة غاز فى وجهه، أثناء تواجده على الشارع الالتفافي شمال شرق جنين، ونقل إلى مستشفى جنين الحكومي، لتلقي العلاج.

وأفاد الناشط الحقوقي الفلسطيني عارف دراغمة، بأن مستوطنين اعتدوا على الرعاة في منطقة عين الحلوة في الأغوار الشمالية، ما أسفر عن إصابة مواطن فلسطينى فى رأسه.

في سياق متصل، اقتلع مستوطنون عددا من أشتال الزيتون في منطقة "خلة أبو العلا" غرب قرية "حارس" غرب "سلفيت"، للمرة الثانية خلال هذا الشهر؛ إذ قاموا سابقا بتكسير وقلع 10 أشتال زيتون وتين في نفس المنطقة.