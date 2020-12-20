شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الدفاع السعودى: اتفاق الرياض تجاوز كل العقبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد نائب وزير الدفاع السعودى الأمير خالد بن سلمان، اليوم الأحد، أن اتفاق الرياض تجاوز كل الصعوبات بجهود اليمنيين والمملكة والإمارات، وقال بن سلمان ـ حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية ـ إن المملكة العربية السعودية تتطلع أكثر من أي وقت مضى لوصول اليمن إلى بر الأمان، مشددا على أنها مستمرة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد في نهج ثابت؛ من أجل تحقيق الأمن والاستقرار لليمن، وتحقيق تطلعات شعبه.

ورحب بتنفيذ اتفاق الرياض واكتمال عقده بتشكيل الحكومة اليمنية.. وقال "دعماً للجهود للتوصل إلى حل سياسي شامل في يمن العروبة، تكللت جهود ولي العهد بتحقيق التوافق بين الإخوة اليمنيين؛ لتنفيذ أهم خطوات اتفاق الرياض المتعلقة بالجانب العسكري، وتشكيل الحكومة اليمنية، بأسلوب يحتذى به لحل الخلافات الأخوية لتحقيق السلام والأمن والاستقرار".



وتابع بن سلمان قائلا ـ في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر" ـ "تحقق هذا الإنجاز السياسي والدبلوماسي والعسكري بالاستجابة الفاعلة والأخوة الصادقة من الرئيس اليمني والحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي والقادة العسكريين في عدن وأبين، الذين قدموا مصلحة اليمن كوطن أمام كل الاعتبارات، من الأعماق أحييهم".



وأكد أن المملكة تتطلع اليوم أكثر من أي وقت مضى، كما يتطلع كل يمني إلى الحكومة اليمنية لقيادة اليمن وشعبه إلى بر الأمان، لافتا إلى أن العمل شاق والطريق طويل، لكن بعزائم الرجال المخلصين تنبذ الخلافات وتتوحد الجهود وتهون الصعاب وتتحقق الآمال.



وبدوره، اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير أن ما تحقق لليمن من تشكيل حكومة جديدة يعد خطوة مهمة في بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة؛ وإرساء الأمن والاستقرار، وتحقيق ما يصبو إليه الشعب اليمني.



يذكر أن الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة معين عبد الملك أعلنت - مساء أمس الأول - أن "إعلان حكومة الكفاءات السياسية هو تتويج لجهود كبيرة قادها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقيادة السعودية ودول تحالف دعم الشرعية والقوى السياسية والشخصيات الوطنية"، موضحة "أن هذا الإعلان يعيد وضع الدولة والحكومة وتحالف دعم الشرعية أمام المهام الحقيقية وعلى رأسها إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".