شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسمح بعودة 330 من المعلمين العالقين المنتهية إقامتهم بـ 5 تخصصات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر كويتية مطلعة، أن وزارة التربية الكويتية كثفت جهودها لإيجاد حل لأزمة المعلمين الوافدين العالقين، وكذلك ممن انتهت إقاماتهم وهم خارج الكويت حاليا، كاشفة عن سماح الوزارة لنحو 330 معلما بالعودة.
وأضافت المصادر – في تصريح لجريدة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد، أن وزارة التربية الكويتية، قامت بحصر أعداد هؤلاء المعلمين وتخصصاتهم في مختلف المناطق التعليمية، موضحة أنها ستقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل السماح بعودة هؤلاء العالقين إلى البلاد، وفق خطة موضوعة سيتم الاتفاق على موعدها وإجراءاتها.
وأوضحت أن العودة لن تكون لجميع المعلمين، بل لأصحاب التخصصات التي ترى الوزارة أنها بحاجة لها، بواقع نحو 330 معلما ومعلمة في تخصصات الرياضيات، والكيمياء، واللغة الإنجليزية، والموسيقى والتربية البدنية (بنات).
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