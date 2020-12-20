شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل قائد الجيش اليمنى التابع للحكومة الشرعية فى معركة مع الحوثيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقال مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، إن جماعة "أنصار الله" ( الحوثيين) شنت هجوما واسعا على مواقع للجيش في منطقة مدارات ومحيط جبل هان في الجبهة الغربية من مدينة تعز.

وأضاف أن الجيش اليمني تمكن بعد معارك دارت لساعات بأسلحة ثقيلة ومتوسطة، من كسر هجوم جماعة "أنصار الله" المسنود بقصف مدفعي مكثف.

وذكر أن المعارك أوقعت 6 قتلى من الجيش اليمني بينهم رئيس أركان اللواء 145 مشاة العقيد حمزة عبدالواسع شداد، وعدد من الجرحى، في حين سقط العديد من القتلى والجرحى في صفوف المهاجمين من "أنصار الله".

وأشار المصدر إلى صد مقاتلي اللواء 17 مشاة التابع للجيش اليمنى محاولة تسلل نفذتها عناصر من "أنصار الله" باتجاه مواقع نقيل الكراش وقرية العلافي في منطقة وهر بمديرية جبل حبشي غربي تعز، والحقت بالجماعة خسائر، حسب المصدر.

في سياق متصل، اتهم الجيش اليمنى جماعة "انصار الله"، بشن قصف مدفعي على حي سكني في مدينة تعز، أدى إلى سقوط ضحايا.