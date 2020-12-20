شكرا لقرائتكم خبر عن الكاظمى يؤكد سعى بلاده لمحاربة الفساد عبر مجموعة من الإصلاحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، أن الدولة العراقية تسعى عبر الإصلاحات إلى محاربة الفساد والنهوض بالاقتصاد، مؤكدا على أن الورقة البيضاء والإصلاحات التى تقوم بها الدولة حصلت على دعم دولى،

حذر رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، من انهيار النظام إذا لم تبدأ عملية الإصلاح فى العراق، مؤكدا على أن الأزمة السياسية فى العراق مرتبطة بالفساد والمال والسلطة، وذلك وفقا لخبر عاجل بقناة العربية.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء العراقى، من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة، مشيرا إلى إنه يجب بدء عملية إصلاح قيصرية وإلا فوضى عارمة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، قد حذر يوم الخميس الماضى، من أى محاولة للمساس بكرامة العراق ووحدة أراضيه أو سلامة العراقيين.

وقال الكاظمى خلال كلمته مع القيادات الأمنية والعسكرية وجمع من المنتسبين فى مدينة الفلوجة بمناسة الذكرى السنوية الثالثة للنصر على داعش، وفقا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية، "إنه فى مثل هذا اليوم أيها الأبطال انتزعتم النصر على تنظيم داعش الظلامى".