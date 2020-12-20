عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الغموض يلف موعد طرح وتصميم هاتف iPhone Flip من آبل

الأحد 20 ديسمبر 2020

الخليج 365

كشف تقرير تقني جديد أن شركة ”آبل“، لن تقوم بإصدار جهاز آيفون القابل للطي حتى عام 2022، ما يبطل الشائعات التي تشير إلى أن الهاتف سيكون تحت اسم iPhone 13 Flip.



ولن تصدر شركة آبل الهاتف متزامنًا مع هاتف iPhone 13، الذي من المقرر إطلاقه في وقت ما في أيلول سبتمبر 2021، لذا فمن غير المحتمل أن نشهد جهاز iPhone Flip في أي وقت قبل ذلك.

وتعني هذه التقارير أن مستخدمي آبل الذين ينتظرون الهاتف القابل للطي، سينتظرون حتى إطلاق iPhone 14 في أيلول سبتمبر 2022.

من جانبه، قال المسرب الشهير، ”جون بروسر“ إن الجهاز الذي تصممه ”آبل“ هو أكثر من كونه جهازًا تقليديًا بشاشة مزدوجة قابلة للطي وإنه لن يكون ذا تصميم معقد ومكلف مثل Galaxy Fold.

وقد أشار موقع Weibo الصيني، إلى أن شركة آبل قد حصلت على عدد كبير من الشاشات القابلة للطي من سامسونغ، ما يعني أن iPhone Flip قد يكون أقرب إلى الواقع ويمكن أن يكون جاهزًا للإصدار قريبًا.

كما تردد أيضًا أن الجهاز يتم اختباره في مصنع Foxconn Taiwan، ما يشير إلى أنه أقرب إلى الإطلاق مما يعتقده البعض، ولكن حتى تصدر آبل بيانًا رسميًا، سيظل هذا الجهاز محاطًا بالشائعات.

ومثلما كان موعد إطلاقه غامضًا، كان هناك الكثير أيضًا عن تصميم الجهاز القابل للطي، ففي شباط فبراير الماضي، ظهرت براءة اختراع لشركة آبل تكشف أن الشاشة القابلة للطي ستنحني من المنتصف دون إحداث ضغط على الشاشة، وهو ما يشبه كثيرًا هاتف Galaxy Z Flip.

وفي الشهر التالي، تردد أن الجهاز سيكون بشاشة رئيسية متصلة مغناطيسيًا بشاشة ثانوية، وقد يجعل هذا الشكل أقرب لتصميم جهاز Microsoft Surface Duo.

وفي الآونة الأخيرة، كشفت براءة اختراع أخرى عن جهاز بشاشة مرنة قابلة للطي يتم إغلاقها مع ترك شريط صغير في الجزء السفلي مكشوفًا لسهولة الوصول إلى الإشعارات وهو تصميم متاح في MacBook Pro.

وفي تشرين الأول أكتوبر، أشارت التقارير إلى أن iPhone Flip يمكن أن يأتي بنسخة مطورة من الشاشة الخاصة بـiPhone 12، حيث سيتم تصميمه خصيصًا لعرض مرن ويتكون من أربع طبقات: طبقة غلاف وطبقة صلبة وسطح داخلي وطبقة دعم شفافة.