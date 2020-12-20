شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن عن عدد من الضربات لمهربين البشر قرب الحدود الجنوبية مع السودان وتشاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجيش الليبي، عن تنفيذ عدد من الضربات ضد المهربين قرب الحدود الجنوبية مع السودان وتشاد، في إطار جهوده لتأمين حدود البلاد.

وأكد المكتب الإعلامي للكتيبة، أن "الأوامر الصادرة من القيادة العامة للجيش الليبي تقضي بضرورة ضبط الأمن وإيقاف تسلل المهاجرين غير الشرعيين ومهربي الوقود والسلع".

وتضمنت الضربات ضبط 21 مهاجرا غير شرعي، من قبل إحدى دوريات الكتيبة، بعد أن أنزلتهم عربات التهريب بالقرب من الحدود الليبية.

وسلمت الكتيبة المتسللين إلى مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين في مدينة الكفرة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وترحيلهم إلى دولهم. كما تمكنت القوات من ضبط شاحنتي وقود أثناء محاولة تهريب البنزين لدولة الجوار، و3 سيارات لتهريب التبغ وبعض السلع الأخرى بطرق غير شرعية.

وخلال الـ3 أشهر الماضية تمكن الجيش الليبي من ضبط العديد من محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية كما ضبط في 6 أبريل الماضي عصابة منقبين عن الذهب من جنسية أفريقية قرب سلسلة جبال العوينية.