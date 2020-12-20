الحارثي يشيد بإجراءات وزارة الصحة في إعطاء لقاح كورونا (فيديو)

تواصل وزارة الصحة جهودها في تطعيم المواطنين والمقيمين بلقاح فيروس كورونا.
وقال د.فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام في تصريح لصحيفة “الخليج” الإلكترونية , بأنه حصل على التطعيم من فيروس كورونا , مشيداً بالإجراءات والتنظيم من قبل وزارة الصحة في إعطاء اللقاح للمسجلين عبر تطبيق صحتي.
وأضاف الحارثي , بأنه تم التنسيق معه على موعد محدد ومناسب لأخذ اللقاح , كما نوه بحسن الاستقبال للقادمين بأخذ اللقاح.
وشكر د. فهد , قيادة المملكة ووزارة الصحة على توفير اللقاح , لضمان سلامة المواطن والمقيم.
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