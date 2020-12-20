موريتانيا تسجل 232 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 وفيات خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، تسجيل 232 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
ونقلت الإذاعة الموريتانية، عن بيان لوزارة الصحة أنه تم تسجيل 10 وفيات جديدة ليصل إجمالى حالات الوفاة إلى 273 حالة.
وأفاد بيان الوزارة بأن إجمالى الإصابات بلغ 12 ألفا و278 حالة إصابة، فيما وصل إجمالى حالات الشفاء إلى 8 آلاف و545 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة فى المستشفى 60 حالة.
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