إلقاء زجاجة حارقة على جندي إسرائيلي من نقطة الصفر.. والجيش يتدخل.. فيديو

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم السبت، بأن شخصا ـ يشتبه بأنه فلسطيني ـ ألقى زجاجة حارقة على مجند إسرائيلي على أحد المفارق بالضفة الغربية، من نقطة الصفر، في وقت نجح هذا الشخص في الفرار.
ونشرت الإذاعة على حسابها الرسمي على "تويتر"، شريط فيديو للواقعة، التي أكدت من خلالها أن الجيش الإسرائيلي قد أمر بفتح تحقيق عاجل في سلوك وتحركات المجند الذي ألقي عليه الزجاجة الحارقة، خاصة بعدما وصل ـ الفلسطيني ـ ناحية الجندي، مترجلا من سيارته التي أوقفها على جانب الطريق، ثم اجتازه للناحية الثانية أمام المجند، وسرعان ما ألقى عليه الزجاجة الحارقة، وفر بسيارته هاربا.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش سيفتح تحقيقا في الواقعة، خاصة وأن المجند لم يطلق الرصاص على الشخص ـ الفلسطيني ـ في الوقت الذي بدأت قوات من الجيش والشرطة الإسرائيليين في ملاحقة الهارب.
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