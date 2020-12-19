العراق... ما حقيقة نفاد الاحتياطي النقدي وتخفيض رواتب الموظفين؟

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وتابع: "مخصصات الموظفين سيتم تخفيضها، لكنها لن تمس أو تؤثر على جميع الموظفين"، مضيفا: "الرواتب لم تمس وهناك مخصصات مبالغ بها لبعض فئات الموظفين".
وقال وزير المالية العراقي: "120 في المئة من الموازنة تذهب لرواتب الموظفين"، مضيفا: "تكلفة التقاعد ستزيد بنسبة 40 في المئة في موازنة 2021".
ولفت محمد توفيق علاوي إلى أن "تقليل سعر الصرف يشجع القطاع الخاص على الإنتاج والتصدير وتعديل سعر الصرف جزء من إصلاحات للاقتصاد العراقي ضمن موازنة 2021".
وقال علاوي: "من غير الصحيح أن يكون ذوو الدخل المحدود أكثر المتضررين من تغيير سعر الصرف"، مضيفا: "الفئات الفقيرة لن تتأثر بتغيير سعر الصرف لأن قيمة إيجار المساكن وسلة المواد الغذائية لن تتغير إلا لمن يشترون أشياء مستوردة".
وتابع: "الفئات الفقيرة ستحصل على دعم في موازنة 2021، والأثر الإيجابي لتغيير سعر الصرف سيكون عبر تشجيع الصناعة العراقية وتوفير فرص العمل".
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