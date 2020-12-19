شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يتعهد بالوفاء بمطالب الثورة وتحسين الوضع المعيشي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، بالوفاء بمطالب الثورة كافة، مؤكدا أن تحسين الوضع المعيشى والاقتصاد من الأولويات التى ستبذل الحكومة الانتقالية، كل مافى وسعها لتجاوز التحديات فيها.

وتقدم رئيس مجلس الوزراء السودانى بالتحية للشعب السودانى بمناسبة حلول الذكرى الثانية لثورة ديسمبر، مشددا على أن الشعب السودان، حقق فى وقت وجيز، أعظم الثورات فى سبيل الحرية، والرفاه، والاستقرار، والديمقراطية.

وأضاف أن الحكومة الانتقالية استطاعت إنجاز مهمة هى إحدى أهم أولويات الفترة الإنتقالية، وذلك برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما استطعت قطع شوط بعيدا فى السلام.