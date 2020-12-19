لأكثر من 6 شهور على التوالي.. تظاهرات ضد نتنياهو في القدس... فيديو

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم السبت، إن التظاهرات خرجت من أماكن متفرقة، خاصة من ميدان "صهيون" بالقدس المحتلة، إلى مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي، في شارع بلفور، في المدينة نفسها.

وأكدت الإذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، أنه لمدة تزيد عن نصف عام كامل، خرج أكثر من ألفي متظاهر إلى ميدان "باريس" في مدينة القدس المحتلة، للاحتجاج على سياسات نتنياهو.

وهذا هو الأسبوع السادس والعشرين من الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل للمطالبة باستقالة نتنياهو على خلفية مزاعم بسوء إدارته لجائحة كورونا، واتهامه في 3 قضايا فساد، في وقت بدأت المحكمة المركزية بالقدس، في 24 مايو/آيار الماضي، أولى جلسات محاكمته بها.

يذكر أن أزمة الميزانية للعام 2020/2021 كانت وما تزال الملف الأول والرئيس للخلافات بين وزير الدفاع، بيني غانتس ونتنياهو، ودفعت كلاهما إلى الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية للكنيست، وفي حال إجرائها ستكون الرابعة على التوالي خلال عامين فقط.