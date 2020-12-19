الأول في بلاده.. نتنياهو يتلقى لقاح كورونا.. فيديو

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي "غالي تساهال"، مساء اليوم السبت، أن نتنياهو تلقى لقاح كورونا، كأول إسرائيلي يتلقى اللقاح، برفقة وزير الصحة، يولي إدلشتاين.
وأفادت الإذاعة أن نتنياهو قد أعرب عن سعادته بتلقي اللقاح، مؤكدا أنه "يوم كبير جدا لدولة إسرائيل، وهذه بداية الخروج من جائحة كورونا، فيما قال إدلشتاين، إن "اللقاح آمن".
وفي السياق نفسه، سيتم تطعيم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، غدا الأحد، ضمن حملة تطعيم الأطقم الطبية والعاملين في مستشفيات البلاد والمتخصصين في مجال الصحة.
وأكد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "I24 NEWS"، أنه اعتبارا من يوم الاثنين، سيتمكن كبار السن والسكان من الفئات المعرضة للخطر من تلقي التلقيح في صناديق المرضى المحلية بعد تحديد موعد مع الطبيب.
وأشار إلى أنه قد تكون إسرائيل أول دولة في العالم تنجز عملية التطعيم على مستوى الدولة لجميع مواطنيها المعرضين للخطر، ويعزى ذلك إلى قلة عدد السكان نسبيا في اسرائيل، الذي يبلغ حاليا أكثر من 9 ملايين نسمة بقليل، أخذا بعين الاعتبار الكمية الكافية من اللقاحات المتوفرة نسبة للفرد الواحد، والمتوقع تلقيها في الأسابيع المقبلة.
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