الكاظمي: الأزمة السياسية في العراق مرتبطة بالفساد والمال والسلطة

ونقلت قناة "العربية" عن رئيس الوزراء العراقي قوله: من غير المعقول أن نخضع لمعادلة الفساد السابقة. وشدد الكاظمي على ضرورة بدء عملية "إصلاح قيصرية"، محذرا من انهيار النظام في حال لم تبدأ عملية الإصلاح بالعراق

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