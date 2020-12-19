شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعتزم إعادة 25 ألف مواطن جزائرى عالق بالخارج بسبب الكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الداخلية الجزائرى كمال بلجود، اليوم السبت، إن عدد الجزائريين العالقين فى الخارج والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن يتزايد يوميا، حيث يبلغ حاليا 25 ألف شخص.

وأضاف بلجود - خلال جلسة المجلس الشعبى الوطنى (الغرفة السفلى بالبرلمان) اليوم - إن "شركة الخطوط الجوية الجزائرية تبذل جهودا كبيرة للقيام بالعملية بالرغم من الصعوبات التى تواجهها، خاصة مع غلق المجالات الجوية فى العديد من البلدان؛ ما يتطلب الحصول على رخص استثنائية".

وأشار إلى أن الخطوط الجوية الجزائرية نفذت 24 رحلة لإجلاء الرعايا الجزائريين العالقين فى الخارج والمسافرين الراغبين فى الدخول الى الجزائر لأسباب استثنائية فى الفترة من 4 إلى 19 ديسمبر الجارى من سبع دول.

يذكر أن الخطوط الجوية الجزائرية أجلت أكثر من 35 ألف جزائرى عالق بالخارج منذ بداية أزمة الكورونا فى مارس الماضي.