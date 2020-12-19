شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تسجل 2833 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 2833 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى للمصابين بالفيروس إلى 415 ألفا و226 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه جرى تسجيل 55 وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 6909 حالات، فيما جرى تسجيل 2898 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالى حالات التعافى 375 ألفا و623 حالة.

ولفت البيان إلى أن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، قد بلغ 3 ملايين و872 ألفا و414 حالة منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب فى 2 مارس الماضي.