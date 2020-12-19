شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تؤكد تشكيل الحكومة الجديدة باليمن يدشن مرحلة مبشرة للشعب اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير السعودى لدى اليمن محمد آل جابر، أن تشكيل الحكومة الجديدة جاء بفضل تجاوب الأطراف اليمنية وتنفيذ التزاماتها المتفق عليها فى اتفاق الرياض، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة مرحلة جديدة ومبشرة لليمنيين.

وقال آل جابر - فى تصريحات لقناة (العربية) الاخبارية اليوم السبت - أن السعودية حريصة على استقرار اليمن، وستدعم كل الجهود بهذا الصدد .

واعتبر رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك، فى وقت سابق اليوم، إعلان حكومة الكفاءات السياسية، بمثابة تتويج للجهود المبذولة من الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى وقيادة المملكة العربية السعودية.

وكان الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، قد أعلن أمس تشكيل الحكومة الجديدة فى البلاد، وعلى رأسها معين عبد الملك.

وحسب نص قرار جمهورى لهادي، فإن تشكيل الحكومة يأتى بموجب مخرجات الحوار الوطنى الشامل، واتفاق الرياض الموقع فى 5 نوفمبر 2019.