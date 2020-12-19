شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة فى العراق تعلن مقتل 5 إرهابيين فى بابل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق مقتل خمسة إرهابيين فى منطقة جرف النصر شمال محافظة بابل . وذكرت العمليات المشتركة - فى بيان أوردته قناة(السومرية نيوز) الاخبارية اليوم السبت - أنه جرى أيضا اعتقال خمسة عناصر إرهابية فى الطارمية شمالى بغداد. وأوضحت أنه بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فى مختلف مناطق البلاد، وتجفيف منابع الإرهاب، واصلت القوات الامنية عملياتها الاستباقية، وقد تمكنت قوات الحشد الشعبى من مداهمة أوكار عناصر عصابات داعش وقتل 5 إرهابيين ، فى حين ألقى جهاز الأمن الوطنى القبض على خمسة آخرين .

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