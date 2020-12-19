شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يصيب شابا فلسطينيا ويعتقل اثنين آخرين بمدينة جنين بالضفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، قرب السياج الفاصل المقام على أراضى قرية العرقة، جنوب غرب جنين، بالضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مصادر محلية القول إن الشاب أصيب بعيار مطاطى فى ساقه، خلال مطاردة قوات الاحتلال له، ونقل على إثر تلك الإصابة إلى المستشفى.
وفى سياق متصل.. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابين من مدينة جنين، بعد أن اقتحمت الحى الشرقى من المدينة.
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