الرئيس الجزائري يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي

وقدم الرئيس تبون، شكره الجزيل لنظيره ماكرون، على اهتمامه بوضعه الصحي، منذ نقله للعلاج في ألمانيا بعد إصابته بفيروس" كورونا" المستجد. وفقا "لوكالة الأنباء الجزائرية".

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وتمنى له الشفاء العاجل بعد إصابته هو الآخر بفيروس"كورونا" قبل يومين.

وخلال المكالمة أكد الرئيس ماكرون، أن "ملف الذاكرة" الذي يشرف عليه بنجامان ستورا، سيكون جاهزا شهر يناير/ كانون الثاني القادم. واتفق الرئيسان على الاتصال مجددا مع بداية السنة، للتطرق لعديد الملفات، والمسائل ذات الاهتمام المشترك، ومنها القضايا الإقليمية وخاصة الوضع السائد في ليبيا، مالي، والصحراء الغربية.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اختار المؤرخ الفرنسي بنجامين ستورا،24 يوليو/ تموز الماضي، لأجل تسيير ملف" ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"، بهدف تعزيز "المصالحة بين الشعبين الفرنسي والجزائري". تمهيدا لمرحلة تطوير العلاقات. حيث صرح خلال زيارته للجزائر العاصمة، في 15 فبراير/ شباط 2017.