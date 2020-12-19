الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في نينوى شمالي العراق

وقال "الحشد" في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) مساء اليوم السبت: "الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية في جزيرة الحضر غرب نينوى".
وأوضح البيان أن العملية تمتد وصولا إلى الحدود السورية.
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وأضاف أن العملية انطلقت بمشاركة اللواء 25 و55 في هيئة الحشد بإسناد الكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع.
ونفذت القوات المذكورة "عملية لتمشيط وتطهير جزيرة الحضر بحثا عن مطلوبين"، بحسب المصدر ذاته.
وقال "الحشد" إن الكتيبة الأولى في مديرية مقاتلة الدروع "أنهت واجبها في اليوم الأول للعملية بتدمير العديد من المضافات غربي الجزيرة وصولا الى الحدود السورية".
وكانت قوات الحشد الشعبي التابعة للقوات المسلحة العراقية رسميا، قد أطلقت في مايو/آيار الماضي عملية أمنية لملاحقة فلول التنظيم الإرهابي في المنطقة ذاتها.
وفي سياق ذي صلة، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، اليوم السبت، تنفيذه أكثر من 253 عملية عسكرية ضد عصابات "داعش" الإرهابية خلال العام الحالي، "استطاعت من خلالها القوات الأمنية، إلقاء القبض على 292 عُنصراً إرهابياً وقتل 206 آخرين".
وتستمر القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.
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