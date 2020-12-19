البحرين ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية "اتفاق الرياض"... وتشيد بدور الملك سلمان وولي عهده

وأعربت الخارجية البحرينية في بيان رسمي لها أن تنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، هو "خطوة مهمة لتعزيز وتوحيد الجهود اليمنية لمواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والسلم والاستقرار".

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كما أشادت وزارة الخارجية البحرينية "بالجهود المخلصة التي بذلتها المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، بتوجيهات من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ، وما تبديه المملكة من حرص واهتمام بأمن واستقرار وازدهار اليمن الشقيق".

وثمنت وزارة الخارجية البحرينية حرص الأطراف اليمنية على المصالح العليا للجمهورية اليمنية وسعيها لتوحيد الجهود لإعادة الشرعية اليمنية وتحقيق السلم والاستقرار في كافة أرجاء اليمن.

وجاء بيان الخارجية البحرينية بعدما أصدر الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، أمس الجمعة، مرسوما بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة الدكتور معين عبد الملك، تضم 24 وزيرا بينهم وزراء من المجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذا لاتفاق الرياض الموقع بين السلطة الشرعية والمجلس الانتقالي في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، الذي نص على تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب.

وسبق ذلك يوم الخميس، إعلان السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، عبر حسابه على "تويتر"، اكتمال الترتيبات العسكرية من الآلية التي أعلنتها بلاده لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، والفصل بين الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين (جنوبي اليمن)، ونقلها وبإشراف من فريق التنسيق والارتباط وقيادة التحالف في عدن (جنوبي البلاد).