الصحة الأردنية تسجل 27 وفاة و1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 27 حالة وفاة و1283 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم - أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 272 ألفا و797 حالة، فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 3545 حالة.
وأشارت الوزارة إلى أن عدد حالات الشفاء لهذا اليوم بلغ (2576) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 239 ألفا و126 حالة.
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