شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزي العراقي يخفض قيمة الدينار أمام الدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال البنك المركزي العراقي في بيان إنه قرر رفع سعر بيع الدولار للبنوك وشركات الصرافة إلى 1460 دينارا، من 1182 دينارا للدولار الواحد.

وأضاف البنك أن الهدف من ذلك هو تعويض "تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية".