شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تؤكد حرصها على دعم العمل العربي المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية البحريني جميل بن محمد علي حميدان، حرص بلاده على دعم العمل العربي المشترك، ووقوفها إلى جانب الدول العربية في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الاجتماعية والتنموية المنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة 2030، وتلك التي تلبي وتساند الجهود الاجتماعية والإنسانية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19)، مشددا على أهمية توحيد الجهود لمواجهتها والوصول بمجتمعاتنا العربية إلى مرحلة الأمن الصحي والمجتمعي.



جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل البحريني في اجتماع الدورة الـ (40) لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزيرة تنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس الدورة الحالية للمجلس، الأستاذة حصة بنت عيسى بو حميد، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية.



وفي بداية الاجتماع.. قدم المجلس التهاني إلى مملكة البحرين قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني وذكرى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مقاليد الحكم، مشيداً بالإنجازات التنموية التي حققتها المملكة في مختلف المجالات، متمنياً للمملكة مزيداً من التقدم والازدهار.



ونوه المجلس - في هذا السياق - بتجربة البحرين الاستباقية والرائدة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلى جانب الإشادة بكافة الجهود التي اتخذتها الدول العربية لمواجهة الآثار السلبية لهذه الوباء وما قامت به في سبيل توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع.



واستعرض وزير العمل والتنمية الاجتماعية - خلال كلمته - جهود ومبادرات البحرين في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بما ينعكس على برامج الرعاية الاجتماعية وتوفير العيش الكريم لمختلف فئات وشرائح المجتمع، كما تطرق إلى ما بذلته الحكومة الموقرة من جهود حثيثة في سبيل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان صحة وسلامة المجتمع في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، بما في ذلك البرامج الموجهة لحماية الطفولة وكبار المواطنين والأشخاص ذوي العزيمة، والفئات المتضررة من تداعيات هذه الجائحة.