مسئول بالصحة السعودية: هذه أسباب استثناء 3 فئات من لقاح كورونا

وأوضح أنه لا توجد أمراض محددة تمنع المصابين بها من أخذ لقاح كورونا، لكن توجد ثلاث فئات مستثناة وهي الحوامل والأطفال وأصحاب الحساسية الشديدة.

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وقال إن أسباب استثناء هذه الفئات هي أنهم إما أصحاب حساسية شديدة للقاحات، أو لأدوية معينة والتي تؤدّي إلى صعوبات في التنفس أو الذهاب للمستشفى، لافتا إلى أن الحساسية البسيطة لا تمنع من أخذ لقاح كورونا.

وأشار إلى أن استثناء الأطفال تحديدا من أخذ اللقاح تم لأنَّ التجارب العلمية للقاح لم تختبر عليهم، إضافة إلى أنّ كورونا لم يكن يصيب الأطفال بشكل كبير.

وبالنسبة للحوامل أشار الوكيل المساعد للرعاية الأولية أنهن لن يتم تطعيمهن لحين التأكّد من أن اللقاح آمن لهن، لافتا إلى عدم وجود اختبارات للحساسية قبل أخذ اللقاح.

وأوضح العبدالله عدم رصد أي أعراض غريبة أو غير متوقعة للقاح كورونا، مؤكدا أن الأعراض المرصودة عادية ومتوقعة من أي لقاح آخر.

تصريحات العبد الله جاءت خلال استضافته في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

جدير بالذكر أن السعودية كان قد بدأت في توزيع اللقاح على مواطنيها الأربعاء الماضي، وانتشرت فيديوهات كثيرة لمسئولين وكبار سن وهم يتلقون اللقاح.