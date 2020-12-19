بعد إعلان عودة العلاقات... المغرب وإسرائيل يوقعان الثلاثاء اتفاقيات بالرباط

وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم السبت، بأن جاريد كوشنر، مستشار البيت الأبيض، سيقود الاثنين المقبل، وفدا أمريكيا إلى إسرائيل، لمرافقة وفد إسرائيلي بزيارة إلى المغرب، في أول رحلة تجارية مباشرة من تل أبيب إلى الرباط، في أعقاب الإعلان الأخير عن استئناف العلاقات المغربية الإسرائيلية.

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ونقلت الصحيفة على لسان مصادر رفيعة المستوى، أن الحكومة المغربية ستوقع، الأسبوع المقبل، على اتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي، وتشمل قطاعات السياحة والنقل الجوي والاستثمار والصناعة والاقتصاد، وقطاعات أخرى يجري إعداد اتفاقيات بشأنها.

وشرعت الحكومة المغربية، بتعليمات ملكية، في تنزيل وتفعيل مضامين بلاغ الديوان الملكي المتضمن لإجراءات استئناف الرحلات والاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى تطوير علاقات مبتكرة في المجالين، الاقتصادي والتكنولوجي، وإعادة فتح مكاتب للاتصال في البلدين، كما كان عليه الشأن سابقا ولسنوات عديدة، إلى غاية 2002.

وتوقعت نادية فتاح علوي، وزيرة السياحة المغربية، أن يزور البلاد 200 ألف سائح إسرائيلي في 2021، مشيرة في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، إلى أن عدد السياح الإسرائيليين الذين سيزورون المغرب سيتضاعف من 50 ألفا إلى 200 ألف بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل.

ولم يكشف الجانب الإسرائيلي عن قائمة الوفد الرسمي المرتقب الذي يرافق كوشنر إلى الرباط، كما أن جدول الأعمال الزيارة النهائي لم يحسم بعد.

وعلى مستوى الجانب الأمريكي، سيعقد كل من كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وآفي بيركوفيتش، مبعوث الشرق الأوسط، وآدم بوهلر، رئيس مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية، مباحثات مع مسؤولين مغاربة.

وأكد مسؤول في إدارة ترامب، أن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية تدرس استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار في المغرب على مدى ثلاث سنوات، لكنه قال إنها ليست مرتبطة بعودة العلاقات بين الرباط وتل أبيب.

ويرتقب أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية، في غضون الأيام المقبلة، بافتتاح قنصلية بمدينة الداخلة من أجل دعم وتشجيع الاستثمار والمشاريع التنموية التي تقوم بها المملكة المغربية بشأن "الصحراء الغربية".