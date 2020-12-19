وقالت "الإفتاء المصرية" في بيان رسمي لها أنها تحذر من استخدام خاصية "NearBy" في تطبيق "تليغرام"، واعتبرته حرام شرعا وقانونا لكونه يخترق الخصوصيات.
وأضافت أن تلك الخاصية "تتبع العورات التي نهى عنها الشرع ولعن فاعلها".
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن "التكنولوجيا بغير أخلاق رشيدة تدمير للإنسان والعمران، والحفاظ على الخصوصيات جزء لا يتجزأ من مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان".
وتتيح خاصية "NearBy" على تطبيق "تليغرام" رصد كل الأشخاص الذين يتواجدون بالقرب من بعضهم البعض، من أجل التواصل بينهم، حتى ولو كانوا ليسوا أصدقاء على التطبيق.
ومن أجل إغلاق هذه الخاصية، الذهاب إلى قسم "الإعدادات"، ثم النقر على قسم "Privacy" المتعلق بخصوصية المستخدم، ثم اختيار ألا يتم معرفة آخر مرة شوهد فيها المستخدم على التطبيق إلا بواسطة "الأصدقاء" وليس "الجميع"، كذلك جعل رقم الهاتف مرئي فقط للأصدقاء المضافين على التطبيق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد التحديث الجديد... دار الإفتاء المصرية تحذر من "تليغرام" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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