الأمم المتحدة : 9 من أصل 10 عائلات سورية بلبنان تعيش فقرا مدقعا

جاءت نتائج هذه الدراسة المشتركة بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، تفيد بأن 9 من اصل 10 عائلات لاجئة سورية في لبنان، تعيش أزمة فقر مدقع.

وقد كشفت الدراسة أن "الانكماش الاقتصادي والتضخم الحاد وتفشي وباء فيروس"كورونا"، وأخيرا انفجار مرفأ بيروت، دفعت المجتمعات الضعيفة في لبنان، بما في ذلك اللاجئون السوريون إلى حافة الهاوية".

وفي هذا الصدد، قال مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أيمن غرايبة: "تبعث الظروف المعيشية للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم على القلق البالغ".

وتابع: "فالتكاليف البشرية للأزمة الراهنة باهظة، ولقد خلَفت أزمة جائحة فيروس"كورونا" آثارا سلبية هائلة على رفاه الناس وآفاق مستقبلهم، إذ يضطر البعض لتقليص كميات الطعام التي يستهلكونها، ووصلت ديونهم إلى مستويات لا يمكن الاستمرار في تحمّلها، بينما نسمع أيضاً عن ارتفاع في مستوى عمالة الأطفال...". © AFP 2020 / MAHMOUD ZAYYAT

وقالت ممثلة مفوضية اللاجئين في لبنان، ميراي جيرار، إن "وضع اللاجئين السوريين في لبنان يتدهور منذ أعوام".